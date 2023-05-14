Кейт Уинслет вышла на красную дорожку с 22-летней дочерью Мией
Актриса Кейт Уинслет появилась на церемонии вручения телевизионной премии BAFTA в Лондоне вместе с 22-летней дочерью Мией Триплтон. Об этом сообщает Daily Mail.
Мать и дочь, которые вместе снялись в номинированном на премию сериале «Я — Рут», позировали фотографам на красной дорожке в черных нарядах. Если 47-летняя Кейт Уинслет выбрала классическое черное платье длины миди с юбкой-карандаш и асимметричным вырезом, то ее дочь появилась в ультракоротком черном топе и широких брюках.
В качестве обуви и мать, и дочь выбрали практически идентичные остроносые лодочки на невысоком каблуке.
Миа Триплтон — дочь Кейт Уинслет от первого брака. Актриса вышла за британского кинорежиссера Джим Триплтона в 1998 году, и в 2001-м — уже развелась.