Кейт Уинслет вышла на красную дорожку с 22-летней дочерью Мией

Актриса Кейт Уинслет появилась на церемонии вручения телевизионной премии BAFTA в Лондоне вместе с 22-летней дочерью Мией Триплтон. Об этом сообщает Daily Mail.

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Мать и дочь, которые вместе снялись в номинированном на премию сериале «Я — Рут», позировали фотографам на красной дорожке в черных нарядах. Если 47-летняя Кейт Уинслет выбрала классическое черное платье длины миди с юбкой-карандаш и асимметричным вырезом, то ее дочь появилась в ультракоротком черном топе и широких брюках.

В качестве обуви и мать, и дочь выбрали практически идентичные остроносые лодочки на невысоком каблуке.