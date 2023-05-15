Кендалл Дженнер показала фигуру в бикини

Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер поделилась кадрами с отдыха на пляже и восхитила фанатов. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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27-летняя знаменитость показала фигуру в черном бикини, позируя перед океаном в кепке бренда Ralph Lauren красного цвета. При этом в руках бизнесвумен держала стакан и бутылку текилы собственной марки «818». Манекенщицу запечатлели с распущенными волосами и без макияжа, а из аксессуаров на ней были небольшие золотые серьги.