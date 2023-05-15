Жена Павла Прилучного показала живот через две недели после родов

Актриса Зепюр Брутян, жена актера Павла Прилучного, показала живот, надев короткий топ, через две недели после родов. В личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она опубликовала сделанное во время прогулки с новорожденным сыном Микаэлем фото.
«Привыкаю к новому статусу», — подписала Брутян снимок, на котором стоит рядом с коляской в свободных черных штанах и топе того же цвета.
«Уже животик открыла!»,
«Где послеродовой живот? Браво, Зепюр!»,
«Не может быть! Животик так быстро не может уйти, и не втянешь его»,
«Если я так буду выглядеть после первых родов, то обязательно пойду за вторым», — отреагировали на увиденное подписчики актрисы.
Ранее жена Прилучного опубликовала видеозапись подготовки к родам. Она сообщила о рождении сына раньше срока.