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Жена Павла Прилучного показала живот через две недели после родов

Актриса Зепюр Брутян, жена актера Павла Прилучного, показала живот, надев короткий топ, через две недели после родов. В личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она опубликовала сделанное во время прогулки с новорожденным сыном Микаэлем фото.

Жена Павла Прилучного показала живот через две недели после родов
© Мослента

«Привыкаю к новому статусу», — подписала Брутян снимок, на котором стоит рядом с коляской в свободных черных штанах и топе того же цвета.

«Уже животик открыла!»,

«Где послеродовой живот? Браво, Зепюр!»,

«Не может быть! Животик так быстро не может уйти, и не втянешь его»,

«Если я так буду выглядеть после первых родов, то обязательно пойду за вторым», — отреагировали на увиденное подписчики актрисы.

Ранее жена Прилучного опубликовала видеозапись подготовки к родам. Она сообщила о рождении сына раньше срока.

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