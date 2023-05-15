Гоар Аветисян пожаловалась на некроз груди после маммопластики

Визажист Гоар Аветисян всегда мечтала об аккуратной груди, в связи с чем решилась на операцию по уменьшению бюста. Однако хирургическое вмешательство дало осложнения в виде незаживающей раны.

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Проблемы со здоровьем сказались на эмоциональном состоянии визажиста. Она призналась, что из-за стресса поправилась на пять килограммов. По словам Аветисян, на протяжении двух месяцев она заедает свои переживания.

«После уменьшения груди пошел некроз и появилась большая дырка, которая долго не заживала. Я чувствую себя ущербной из-за нового рубца и ощущения, что я свинья», — пожаловалась она в соцсетях.