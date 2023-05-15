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Дочери Сталлоне рассказали, как странно актер ведет себя с их избранниками

Дочери 76-летнего голливудского актера Сильвестра Сталлоне, 26-летняя София, 24-летняя Систин и 20-летняя Скарлет, признались, что отец ведет себя с их избранниками странно. Об этом сообщает Fox.

Дочери Сталлоне рассказали, как странно он ведет себя с их мужчинами
© Газета.Ru

По словам девушек, которые вместе с родителями снимаются в реалити-шоу "Семья Сталлоне", приводить мужчин домой им трудно.

"Нужно готовить Слая заранее, напоминать, что надо поздороваться", - рассказала супруга Сталлоне Дженнифер Флэвин.

По словам Систин, нужно готовить и избранников.

"Я говорила: "Он может не поздороваться, не обижайся. Просто он такой. Он может слишком сильно пожать руку... Просто он тебя проверяет", - вспоминает Систин.

При этом, отметили девушки, отец очень помогает им в других аспектах жизни.

"Он дает очень, очень хорошие советы - и о жизни, и о свиданиях", - призналась Скарлет.

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