Актриса Анастасия Вертинская изменилась до неузнаваемости

Актриса Анастасия Вертинская, прославившаяся в советские годы, в последнее время редко выходит в свет. Со времён своего успеха звезда сильно изменилась, в том числе и внешне. Поклонники и СМИ предполагают, что Вертинская увлеклась пластическими операциями.

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Как пишет портал 7дней.ru, Анастасия Вертинская стала жертвой неумелых пластических хирургов. Когда в 2021 году актриса появилась в одном из шоу Первого канала, в ней уже было не узнать ту юную актрису, что прославилась ролями в фильмах «Алые паруса», «Человек-амфибия» и «Война и мир».

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В любви к пластической хирургии Вертинскую заподозрили ещё тогда. «Пятый канал» писал, что черты её лица изменились, мимика стала невыразительной, контур губ - нечётким, а кожа - слишком гладкой для столь уважительного возраста. В декабре прошлого года Анастасии Вертинской исполнилось 78 лет.