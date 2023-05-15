Актриса Анастасия Вертинская изменилась до неузнаваемости
Актриса Анастасия Вертинская, прославившаяся в советские годы, в последнее время редко выходит в свет. Со времён своего успеха звезда сильно изменилась, в том числе и внешне. Поклонники и СМИ предполагают, что Вертинская увлеклась пластическими операциями.
Как пишет портал 7дней.ru, Анастасия Вертинская стала жертвой неумелых пластических хирургов. Когда в 2021 году актриса появилась в одном из шоу Первого канала, в ней уже было не узнать ту юную актрису, что прославилась ролями в фильмах «Алые паруса», «Человек-амфибия» и «Война и мир».
В любви к пластической хирургии Вертинскую заподозрили ещё тогда. «Пятый канал» писал, что черты её лица изменились, мимика стала невыразительной, контур губ - нечётким, а кожа - слишком гладкой для столь уважительного возраста. В декабре прошлого года Анастасии Вертинской исполнилось 78 лет.
Особенно поклонников расстроило то, что изменилась форма глаз актрисы - раньше они были по-восточному раскосыми, но сейчас эта изюминка пропала из внешности Вертинской.