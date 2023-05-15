30-летняя Майли Сайрус снялась топлес для музыкального клипа

Американская певица и актриса Майли Сайрус опубликовала новые фото в откровенном образе. Снимками она поделилась в социальных сетях.
30-летняя Майли Сайрус выложила серию новых фотографий, на которых позировала топлес и в синих джинсах. Певица позировала с распущенными волосами и легким нюдовым макияжем. К серии снимков она добавила: «Ты сейчас одинока. И я ненавижу это». Позже оказалось, что эти фотографии были сделаны во время съемок музыкального клипа к новому треку.
Ранее сообщалось, что Майли Сайрус появилась на публике в новом имидже. 30-летняя Майли Сайрус стала гостьей седьмой ежегодной церемонии вручения наград модной премии The Daily Front Row в Лос-Анджелесе. Исполнительница хита «Flowers» появилась на публике в корсете и кожаной юбке-карандаш Versace. Внимание привлек не только наряд Сайрус, но и ее новая прическа. Звезда кардинально сменила имидж и частично покрасила волосы в каштановый цвет, близкий к ее натуральному оттенку.