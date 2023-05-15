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Хейли Бибер рассказала, почему на самом деле боится заводить детей от Джастина

Тема пополнения в семействе Биберов уже который год не дает покоя поклонникам пары. Постоянные домыслы подписчиков о беременности Хейли порядком поднадоели возлюбленным, поэтому личную тему они комментируют редко. Однако в новом интервью изданию The Sunday Times модель призналась, что на самом деле хочет завести детей, но очень боится из-за возможной травли в Сети.

Хейли Бибер рассказала, почему боится заводить детей от мужа
© Super.ru

Возлюбленную музыканта можно понять, жестокость некоторых интернет-пользователей наглядно демонстрирует недавний громкий инцидент — тогда поклонники Селены Гомес ополчились на модель и угрожали ей убийством.

«Я постоянно плачу из-за этого. Я так хочу завести детей, но мне очень страшно. Мне достаточно того, что люди говорят о моем муже или моих друзьях. Я не могу даже представить, что мне придется противостоять людям, которые будут говорить что-то о моем ребенке», — откровенно рассказала Хейли. «Мы можем только сделать все возможное, чтобы он был любим и чувствовал себя в безопасности», — добавила модель.

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