Хейли Бибер рассказала, почему боится заводить детей от мужа

«Я постоянно плачу из-за этого. Я так хочу завести детей, но мне очень страшно. Мне достаточно того, что люди говорят о моем муже или моих друзьях. Я не могу даже представить, что мне придется противостоять людям, которые будут говорить что-то о моем ребенке», — откровенно рассказала Хейли. «Мы можем только сделать все возможное, чтобы он был любим и чувствовал себя в безопасности», — добавила модель.