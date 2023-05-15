Актриса Деми Мур недавно стала бабушкой и опубликовала фотографии с новорожденной внучкой. Соответствующий пост появился в ее личном блоге в социальных сетях.

60-летняя Мур опубликовала черно-белые фото, на которых она в леопардовом бикини у бассейна держит на руках маленькую внучку. Одновременно она выложила снимки, на которых беременна сама и на которых держит новорожденную дочь Румер.