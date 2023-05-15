Ортман призналась, что ушла от мужа ради малознакомого мужчины

Певица, солистка группы "Тутси" Ирина Ортман девять лет назад развелась с мужем — Владимиром Перевозчиковым, чтобы начать отношения с мужчиной, которого почти не знала. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу "PROЖизнь".

По словам артистки, она по-настоящему полюбила своего нынешнего мужа, Романа Бабкина. Несмотря на то что они с новым избранником плохо друг друга знали, Ирина честно рассказала обо всем мужу и подала на развод:

"Человек, который никогда не врет, пришла и в лоб заявила, что ухожу", — рассказала Ортман.

Певица не жалеет, что сделала выбор в пользу Романа, а расторгнуть брак удалось без судебных разбирательств и личных претензий. Между бывшими супругами установились нейтральные отношения. В новом браке иногда возникают ссоры, однако их получается быстро свести на нет.