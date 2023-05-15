Телохранителям пришлось разнимать потасовку Бритни Спирс с мужем

Отмечается, что в последнее время супруги очень много ссорились и дело доходило до рукоприкладства. Издание пообещало показать документальный фильм-расследование о непростых отношениях Спирс и Асгари, в котором, в частности, расскажет о том, что потасовку звездной пары однажды пришлось разнимать телохранителям 41-летней поп-звезды. Источник TMZ также подчеркнул, что из дома Спирс и Асгари часто раздавались крики, а в настоящий момент муж и жена живут раздельно.