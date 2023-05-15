Марина Зудина показала внучку

В 2021 году стало известно о том, что сын Марины Зудиной и Олега Табакова стал отцом. Долгое время семья скрывала новость о прибавлении.

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Актриса Софья Синицына родила Павлу Табакову дочь. Малышку назвали Мией. Родители Мии расстались и живут раздельно. Девочка осталась с мамой.

Табаков-младший признается, что у него не хватает времени, чтобы часто видеться с дочерью. Зато ее бабушка, Марина Зудина, при любой возможности мчится к внучке.

Недавно актриса навестила малышку. Марина опубликовала забавное видео с Мией. Зудина спрашивает у внучки: “А как папу зовут?”. “Папа”, – ответила девочка. “Скажи: “Паша!”, – просит актриса Мию. “Нет, папа!”, – резко и раздраженно воскликнула единственная внучка Марины Зудиной. “Окей, согласна”, – рассмеялась звезда “Содержанок”.

“Характер – это судьба”, – подписала видео знаменитость.

Поклонники умилились, когда увидели подросшую внучку Олега Табакова и Марины Зудиной. “Красавица и умница”, “На дедушку похожа”, “Какая уже большая”, “Дедушка вылитая”, “Какая сладкая булочка”, – пишут фолловеры.

Мия предстала с двумя косичками и в милом белом ажурном платье.

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Также Марина Зудина отвела девочку на занятия по танцам. Малышка предстала в белом купальнике и балетной пачке. Мия занимается балетом. А недавно Софья Синицына призналась, что однажды поменяла имя дочки. Изначально малышку назвали Ритой.