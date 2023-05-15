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Алена Водонаева поменяла имя в паспорте

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева сообщила в Telegram-канале, что сменила имя в паспорте. Водонаева подала заявление о перемене имени.

Алена Водонаева поменяла имя в паспорте
© Газета.Ru

Звезде дали при рождении имя "Елена", но уже много лет она представляется как "Алена".

"Мои родители ждали этого момента 40 лет. А мне было лень", - поделилась блогерша.

Поклонники поздравили Водонаеву со сменой имени. Некоторые подписчики удивились, почему ее родители сразу не могли так назвать дочь.

"А сразу назвать Алена никак было? Или они не думали, что вам надо будет быть Аленой? Хотя говорят раньше не записывали это имя в свидетельство", - предположила одна из пользовательниц.

Некоторые поклонницы с именем Алена рассказали, что их родители боролись за то, чтобы их имя вписали в свидетельство о рождении. По их словам, в паспортном столе говорили, что такого имени не существует.

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