Алена Водонаева поменяла имя в паспорте

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева сообщила в Telegram-канале, что сменила имя в паспорте. Водонаева подала заявление о перемене имени.

© Газета.Ru

Звезде дали при рождении имя "Елена", но уже много лет она представляется как "Алена".

"Мои родители ждали этого момента 40 лет. А мне было лень", - поделилась блогерша.

Поклонники поздравили Водонаеву со сменой имени. Некоторые подписчики удивились, почему ее родители сразу не могли так назвать дочь.

"А сразу назвать Алена никак было? Или они не думали, что вам надо будет быть Аленой? Хотя говорят раньше не записывали это имя в свидетельство", - предположила одна из пользовательниц.