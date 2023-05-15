22-летняя дочь Веры Брежневой показала тело в бикини

Старшая дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман поделилась с фанатами откровенным снимками. Фотографии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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22-летняя начинающая актриса опубликовала снимки, на которых показала тело в бикини черного цвета. Помимо купальника, она надела белую рубашку, а на некоторых снимках девушка прикрывала лицо широкой соломенной шляпой. При этом на ее лице отсутствовал макияж. Из аксессуаров на ней были солнцезащитные очки в тон плавательного костюма.

Подписчики восхитились внешним видом Киперман в комментариях под постом.

«Какая талия»,

«Красотка»,

«Худая»,

«Выглядишь потрясающе», — высказывались многочисленные поклонники.