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22-летняя дочь Веры Брежневой показала тело в бикини

Старшая дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман поделилась с фанатами откровенным снимками. Фотографии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

22-летняя дочь Веры Брежневой показала тело в бикини
© Lenta.ru

22-летняя начинающая актриса опубликовала снимки, на которых показала тело в бикини черного цвета. Помимо купальника, она надела белую рубашку, а на некоторых снимках девушка прикрывала лицо широкой соломенной шляпой. При этом на ее лице отсутствовал макияж. Из аксессуаров на ней были солнцезащитные очки в тон плавательного костюма.

Подписчики восхитились внешним видом Киперман в комментариях под постом.

«Какая талия»,

«Красотка»,

«Худая»,

«Выглядишь потрясающе», — высказывались многочисленные поклонники.

В августе 2021 года Вера Брежнева раскрыла секрет своей молодости. По ее словам, для поддержания привлекательной внешности в первую очередь необходимо следить за здоровьем, как физическим, так и психологическим. Певица также рассказала, что старается ложиться спать до 23:00.

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