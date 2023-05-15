Гвен Стефани вышла в свет с повзрослевшими сыновьями

Редкий выход Гвен Стефани в свет привлек немалое внимание. Особенно поклонников певицы порадовали наряды ее заметно возмужавших сыновей.

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Гвен Стефани редко выходит в свет. Еще реже певица появляется на публике в компании мужа и троих сыновей. Однако на этот раз повод был весомый. Позировать корреспондентам всей семьей знаменитости согласились потому, что Блейку Шелтону посвятили звезду на Аллее славы в Голливуде.

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Солистка «No Doubt» выглядела, как всегда, роскошно. Светлое мини-платье в черный горох она дополнила лакированными ботфортами и сексуальными колготками в сетку. Волосы 53-летняя блондинка уложила в духе 60-х, а в макияже традиционно сделала акцент на алых губах. Рядом со знаменитой мамой и отчимом позировали также три сына Гвен от первого брака — 16-летний Кингстон, 14-летний Зума, и 9-летний Аполло.

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Примечательно, что все мальчики были в брюках. Напомним, что Зума довольно долгое время эпатировал публику своими розовыми юбками из фатина. Стефани довольно просто относилась к желаниям сына наряжаться в девчачью одежду, что вызывало у ее поклонников недоумение. Теперь же юноша облачился в строгий классический костюм. Это, конечно, не могло не порадовать интернет-пользователей.

Блейк, как и полагается, сказал во время открытия звезды благодарственную речь и между рассуждениями о собственной жизни и творческом пути, сделал откровенное признание — брак с Гвен стал его главным в жизни достижением и успехом:

«Когда я женился на Гвен, я вдруг перестал отмечать что-либо в своем списке великих жизненных достижений. Я так тебя люблю! И ты самое замечательное, что произошло на моем жизненном пути».