Костенко рассказала о страданиях после пластики груди

«Чувствительность продолжает возвращаться. Восстанавливаются нервы и происходят разовые покалывания. Я это сравниваю, будто бы кто-то острым уголком фольги колет изнутри. Сплю, не просыпаясь, на спине и, конечно, в ней есть дискомфорт. Встаю утром и охаю», — рассказала она.