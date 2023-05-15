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Костенко рассказала о страданиях после пластики груди

При этом звезда заявила, что спит ночью, не просыпаясь.

Костенко рассказала о страданиях после пластики груди
© WomanHit.ru

Модель Анастасия Костенко, жена блогера и футболиста Дмитрия Тарасова, неделю назад сделала операцию по увеличению груди. Подробностями знаменитость поделилась в личном блоге.

Так, Костенко призналась, что до сих пор продолжает испытывать болевые ощущения в области груди.

«Чувствительность продолжает возвращаться. Восстанавливаются нервы и происходят разовые покалывания. Я это сравниваю, будто бы кто-то острым уголком фольги колет изнутри. Сплю, не просыпаясь, на спине и, конечно, в ней есть дискомфорт. Встаю утром и охаю», — рассказала она.

Анастасия надеется, что уже в ближайшее время боли пройдут.

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