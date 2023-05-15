Костенко рассказала о страданиях после пластики груди
При этом звезда заявила, что спит ночью, не просыпаясь.
Модель Анастасия Костенко, жена блогера и футболиста Дмитрия Тарасова, неделю назад сделала операцию по увеличению груди. Подробностями знаменитость поделилась в личном блоге.
Так, Костенко призналась, что до сих пор продолжает испытывать болевые ощущения в области груди.
«Чувствительность продолжает возвращаться. Восстанавливаются нервы и происходят разовые покалывания. Я это сравниваю, будто бы кто-то острым уголком фольги колет изнутри. Сплю, не просыпаясь, на спине и, конечно, в ней есть дискомфорт. Встаю утром и охаю», — рассказала она.
Анастасия надеется, что уже в ближайшее время боли пройдут.