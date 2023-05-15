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Ксения Собчак ответила Виктории Боне, которая сделала подписчикам неожиданное предложение

В запрещенной соцсети Виктория объявила марафон невиданной щедрости и предложила одному из желающих отправиться с ней на Каннский кинофестиваль. По словам Бони, все, что нужно для того, чтобы вместе с ней пройтись по красной дорожке одного из самых известных кинофестивалей мира, — это красивое платье, собственно возможность приехать в Канны, а еще репост и послание, почему именно вы достойны такого подарка от Вселенной и Виктории. Поймать удачу за хвост, похоже, решила еще и Ксения Собчак.

Собчак ответила Боне, которая сделала подписчикам неожиданное предложение
© Super.ru

В своем Telegram-канале журналистка в присущей ей саркастичной манере прокомментировала розыгрыш приглашения в светский мир от Бони.

«На каннскую дорожку через репост. Может, и мне сделать. Ну а что, слетаю», — смеясь подписала Собчак скриншот из сторис Виктории.

Ксения, а как же «мотивационное письмо» с объяснением, почему именно вас должна избрать Боня?

Шутки шутками, но борьба за место под каннским солнцем в личном блоге Бони развернулась нешуточная. Ждем объявления имени победителя и, если честно, с удовольствием бы посмотрели, как Виктория вместе с Ксенией будут покорять Францию!

К слову, без реакции Собчак в последнее время не обходится ни одно громкое событие. Недавно журналистка неожиданно высказалась о кулинарных навыках Юлии Высоцкой, которые уже не первую неделю высмеивает весь Интернет. А еще прокомментировала нашумевшее уголовное дело Елены Блиновской.

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