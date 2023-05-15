Дочь Мадонны Лурдес Леон в "голом" платье снялась для обложки журнала

Дочь Мадонны Лурдес Леон снялась в откровенном образе для обложки журнала The Travel Almanac. Соответствующие фотографии появились в социальных сетях издания.

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26-летняя Лурдес Леон стала лицом нового выпуска журнала The Travel Almanac. На обложке она позировала в «голом» платье с разрезами. Волосы модели распустили и сделали легкие локоны.

Лурдес Леон пошла по стопам своей знаменитой матери. В августе прошлого года она дебютировала как певица под псевдонимом Lolahol. Девушка уже представила две песни «Lock & Key» и «C***radiction», а также клипы на них.

Отец Лурдес — персональный фитнес-тренер и актер Карлос Леон, с которым Мадонна встречалась в конце 90-х. Помимо дочери, у певицы есть 22-летний сын Рокко от режиссера Гая Ричи, а также четверо приемных детей: 17-летний Дэвид, 16-летняя Мерси, 10-летние Стелла и Эстер.