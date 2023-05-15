41-летняя Алессандра Амбросио опубликовала фото в нижнем белье

Бразильская супермодель, бывший «ангел» Victoria's Secret Алессандра Амбросио снялась в черном бра. Снимком она поделилась в социальных сетях.

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41-летняя супермодель позировала в атласном черном нижнем белье. Образ дополнили минималистичные серьги с бриллиантами. Перед камерой она позировала в момент, когда ей делали макияж с угольно-черными стрелками и укладку с собранными назад легкими локонами. В этот момент супермодель пила кофе.

Алессандра Амбросио сделала карьеру супермодели благодаря сотрудничеству с американским бельевым брендом Victoria's Secret. Сегодня «бывший ангел Victoria's Secret является лицом таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren. Супермодель также попробовала себя в качестве актрисы, сыграв эпизодическую роль в фильме «Казино Рояль» про Джеймса Бонда, картине «Здравствуй, папа, Новый год» и сериале «Сплетница».