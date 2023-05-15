Ирина Шейк снялась в бикини с разрезами в рекламе турецкого бренда

Российская модель Ирина Шейк стала лицом новой рекламной кампании турецкого бренда купальников Zeki. Об этом сообщает Daily Mail.

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37-летняя супермодель продемонстрировала рельефный пресс на новых фотографиях в рекламе Zeki. На снимках она позировала в черном бикини с разрезами, красном купальнике с завязками и розовой вариации с атласной накидкой.

У Ирины Шейк есть 6-летняя дочь по имени Лея. С ее отцом, американским актером Брэдли Купером, модель рассталась в 2019 году. Несмотря на разрыв, пара сохранила дружеские отношения.