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Ирина Шейк снялась в бикини с разрезами в рекламе турецкого бренда

Российская модель Ирина Шейк стала лицом новой рекламной кампании турецкого бренда купальников Zeki. Об этом сообщает Daily Mail.

Ирина Шейк снялась в бикини с разрезами в рекламе турецкого бренда
© Газета.Ru

37-летняя супермодель продемонстрировала рельефный пресс на новых фотографиях в рекламе Zeki. На снимках она позировала в черном бикини с разрезами, красном купальнике с завязками и розовой вариации с атласной накидкой.

У Ирины Шейк есть 6-летняя дочь по имени Лея. С ее отцом, американским актером Брэдли Купером, модель рассталась в 2019 году. Несмотря на разрыв, пара сохранила дружеские отношения.

Ранее сообщалось, что 37-летняя Ирина Шейк опубликовала фотографию в крошечном бикини. Модель сфотографировалась в раздельном купальнике зеленого цвета с треугольным лифом и плавками с высокой талией. Бикини подчеркнуло ее спортивную фигуру.

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