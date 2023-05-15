Девушка Тимати станцевала в "голом" платье на шнуровке

На фотографиях модель позировала в красном обтягивающем платье с вырезом на спине и разрезом до середины бедра. На груди и по бокам были сделаны вставки со шнуровкой. Валентина Иванова дополнила образ черными лодочками на высоком каблуке и с серебряными цепочками. Из аксессуаров она выбрала сет золотых браслетов и колец. В откровенном образе она станцевала перед зеркалом.

Впервые слухи о возможном романе Тимати и Валентины Ивановой появились в январе, когда в сети начали распространяться фото, на которых рэпер отдыхает с моделью за границей. Уже в апреле пара впервые вышла в свет вместе. В начале декабря пара вместе появилась на свадьбе Оксаны Самойловой и Джигана. Тимати ни разу не был женат, однако у него есть дети от разных возлюбленных. В 2014 году у артиста родилась дочь Алиса от модели Алены Шишковой. В 2019-м у него появился на свет сын Ратмир от блогерши Анастасии Решетовой.