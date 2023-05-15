Гузеева призналась, что сделала много ошибок в воспитании детей

Телеведущая Лариса Гузеева призналась, что совершила много ошибок в воспитании собственных детей. Об этом она рассказала поклонникам в своем Telegram-канале.

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Телеведущая рассказала, что хотела бы отправиться в прошлое, чтобы исправить свои ошибки и проблемы во взаимоотношении с сыном Георгием и дочерью Ольгой. Она отметила, что нет никакого толку в том, чтобы сожалеть о прошлом, однако ей жаль, что она не смогла вовремя все исправить.

Поклонники поддержали артистку и отметили, что о прошлом действительно не стоит сожалеть, так как человек учится на своих ошибках. Одна из подписчиц телеведущей посоветовала ни о чем не жалеть.