$79.10+1.9086.09+1.84

Телеведущая Лариса Гузеева призналась, что сделала много ошибок в воспитании детей

Телеведущая Лариса Гузеева призналась, что совершила много ошибок в воспитании собственных детей. Об этом она рассказала поклонникам в своем Telegram-канале.

Гузеева призналась, что сделала много ошибок в воспитании детей
© runews24.ru

Телеведущая рассказала, что хотела бы отправиться в прошлое, чтобы исправить свои ошибки и проблемы во взаимоотношении с сыном Георгием и дочерью Ольгой. Она отметила, что нет никакого толку в том, чтобы сожалеть о прошлом, однако ей жаль, что она не смогла вовремя все исправить.

Поклонники поддержали артистку и отметили, что о прошлом действительно не стоит сожалеть, так как человек учится на своих ошибках. Одна из подписчиц телеведущей посоветовала ни о чем не жалеть.

«Это вы сейчас так говорите, когда всего добились, и теперь только этого (о чем вы жалеете) не хватает, а тогда в молодости вы не могли это знать, оценить, обеспечить, получить», – добавила она.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий