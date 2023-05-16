Ольга Будина опровергла лживые слухи о себе

«Подлая — потому что на тот момент я уже оставила профессию и у меня даже не было площадки, чтобы громко опровергнуть все это, а соцсетей я тогда не вела. А глупая — потому что нельзя сдать ребенка в детский дом, если он там никогда не был! Я просто помогала талантливому ребенку. На протяжении многих лет я помогала и помогаю многим детям и семьям», — сказала она.