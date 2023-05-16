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Актриса Ольга Будина опровергла лживые слухи о себе

Слухи о сдаче ребенка в детский дом опровергла в беседе с «Мослентой» актриса Ольга Будина, прославившаяся после выхода в 2000 году сериала «Граница. Таежный роман».

Ольга Будина опровергла лживые слухи о себе
© Мослента

По словам артистки, эти слухи — подлая и откровенно глупая ложь.

«Подлая — потому что на тот момент я уже оставила профессию и у меня даже не было площадки, чтобы громко опровергнуть все это, а соцсетей я тогда не вела. А глупая — потому что нельзя сдать ребенка в детский дом, если он там никогда не был! Я просто помогала талантливому ребенку. На протяжении многих лет я помогала и помогаю многим детям и семьям», — сказала она.

Кроме того, Будина назвала ложью информацию Википедии о том, что она призвала матерей подготавливать детей к войне. Актриса отметила, во время одного интервью она заявила о необходимости введения в школах уроков начальной военной подготовки, как это было в советское время.

«Иначе сегодняшние мальчики совсем станут похожи на девочек», — уточнила знаемнитость.

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