$79.10+1.9086.09+1.84

Дочь Варум поделилась фото певицы без макияжа

Елизавета-Мария поздравила маму с Международным Днем матери.

Дочь Варум поделилась фото певицы без макияжа
© @avarum

Певица Анжелика Варум и Леонид Агутин в 1999 году стали родителями девочки, которую назвали Елизаветой-Марией. Уже 20 лет наследница знаменитостей проживает в Майами.

В личном блоге Елизавета поделилась фотографией с мамой. Девушка поздравила родительницу с Международным Днем матери.

«Поздравляю маму, которая боролась за меня всю жизнь» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала снимок дочь Анжелики и Леонида.

WomanHit.ru

Подписчики Елизаветы признались, что с трудом узнали исполнительницу. Некоторые и вовсе раскритиковали внешний вид Варум. «Резко сдала», «Стала неузнаваемой», «Похожа на бабушку», — писали они в комментариях.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий