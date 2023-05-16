Дочь Варум поделилась фото певицы без макияжа
Елизавета-Мария поздравила маму с Международным Днем матери.
Певица Анжелика Варум и Леонид Агутин в 1999 году стали родителями девочки, которую назвали Елизаветой-Марией. Уже 20 лет наследница знаменитостей проживает в Майами.
В личном блоге Елизавета поделилась фотографией с мамой. Девушка поздравила родительницу с Международным Днем матери.
«Поздравляю маму, которая боролась за меня всю жизнь» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала снимок дочь Анжелики и Леонида.
WomanHit.ru
Подписчики Елизаветы признались, что с трудом узнали исполнительницу. Некоторые и вовсе раскритиковали внешний вид Варум. «Резко сдала», «Стала неузнаваемой», «Похожа на бабушку», — писали они в комментариях.