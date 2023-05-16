Актриса Шарлиз Терон встречается со спортивным манекенщиком Алексом Дмитриевичем. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В минувшие выходные папарацци застали Шарлиз Терон в компании нового мужчины, которым оказался спортивный манекенщик Алекс Дмитриевич.
Пара, держась за руки, направлялись в один из ресторанов Лос-Анджелеса на воскресный бранч. Актриса была одета в джемпер цвета марсала, бежевые брюки и сандалии. Свой взгляд она спрятала за солнцезащитными очками и дополнила образ сумкой Dior. На модели были желтая рубашка с коротким рукавом, джинсы и замшевые ботинки.
В свои 47 лет Шарлиз Терон ни разу не была замужем. В разное время она состояла в отношениях с актером Крейгом Бирко, солистом группы Third Eye Blind Стивеном Дженкинсом и коллегой по фильму "24 часа" Стюартом Таунсендом.
В декабре 2014 года актриса объявила о помолвке с Шоном Пенном спустя год романа, а в июне 2015-го они расстались. У Шарлиз Терон есть двое приемных детей. В 2012 году она усыновила мальчика по имени Джексон, а в 2015-м — девочку Огаст. Позднее актриса рассказала, что ее сын — трансгендер.