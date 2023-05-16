Орлова опубликовала редкое фото с мужем

Накануне состоялось крещение дочери телеведущей Ольги Орловой. По случаю мероприятия звезда опубликовала семейный кадр в соцсетях.

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Прежде она скрывала лицо своей девочки, которую назвала Аней, от любопытных глаз. Однако, в день церковной церемонии, которая прошла 13 мая, артистка устроила фотосессию.

Соцсети

На фотографиях Орлова неожиданно показала своего нынешнего супруга, 55-летнего Валерия. Обычно мужчина избегает публичности. Поэтому он всегда настаивает на том, чтобы либо его вообще не было на снимках, либо чтобы его лицо было скрыто.

Однако, на крестинах ведущая потеряла бдительность. Поэтому на некоторых из сделанных снимков можно ясно разглядеть седовласого супруга.