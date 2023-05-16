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Ольга Орлова опубликовала редкое фото с мужем

Накануне состоялось крещение дочери телеведущей Ольги Орловой. По случаю мероприятия звезда опубликовала семейный кадр в соцсетях.

Орлова опубликовала редкое фото с мужем
© Соцсети

Прежде она скрывала лицо своей девочки, которую назвала Аней, от любопытных глаз. Однако, в день церковной церемонии, которая прошла 13 мая, артистка устроила фотосессию.

Звезды, невероятно похожие друг на друга

Соцсети

На фотографиях Орлова неожиданно показала своего нынешнего супруга, 55-летнего Валерия. Обычно мужчина избегает публичности. Поэтому он всегда настаивает на том, чтобы либо его вообще не было на снимках, либо чтобы его лицо было скрыто.

Однако, на крестинах ведущая потеряла бдительность. Поэтому на некоторых из сделанных снимков можно ясно разглядеть седовласого супруга.

Ранее мы писали о том, что Орлова призналась, кто закрывает ее счета.

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