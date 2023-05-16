Надежда Ангарская объяснила, зачем сохранила пуповинную кровь после родов
Также артистка сохранила пупочный канатик сына.
Актриса Надежда Ангарская около двух недель назад во второй раз стала мамой. У нее родился сын, которого назвали Даниилом. От предыдущих отношений у звезды есть наследник по имени Давид.
В личном блоге Ангарская призналась, что решилась на необычную процедуру после родов. Артистка сделала забор пуповинной крови.
«Почему мы сохранили пуповинную кровь во время родов. Слышали про такое? Пуповинную кровь и пупочный канатик можно сохранить для своего малыша после родов! Затем эти клетки замораживают, и у ребенка появляется биостраховка. Ни много, ни мало, но такие клетки лечат от большого количества заболеваний, даже наследственные болезни. И что еще интересно, человек может использовать сохраненные клетки для собственного лечения или для лечения ближайших родственников» орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — поделилась знаменитость.
Напомним, в феврале этого года Надежда вышла замуж за Николая, тренера своего старшего сына.