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Надежда Ангарская объяснила, зачем сохранила пуповинную кровь после родов

Также артистка сохранила пупочный канатик сына.

Ангарская объяснила, зачем сохранила пуповинную кровь
© WomanHit.ru

Актриса Надежда Ангарская около двух недель назад во второй раз стала мамой. У нее родился сын, которого назвали Даниилом. От предыдущих отношений у звезды есть наследник по имени Давид.

В личном блоге Ангарская призналась, что решилась на необычную процедуру после родов. Артистка сделала забор пуповинной крови.

«Почему мы сохранили пуповинную кровь во время родов. Слышали про такое? Пуповинную кровь и пупочный канатик можно сохранить для своего малыша после родов! Затем эти клетки замораживают, и у ребенка появляется биостраховка. Ни много, ни мало, но такие клетки лечат от большого количества заболеваний, даже наследственные болезни. И что еще интересно, человек может использовать сохраненные клетки для собственного лечения или для лечения ближайших родственников» орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — поделилась знаменитость.

Напомним, в феврале этого года Надежда вышла замуж за Николая, тренера своего старшего сына.

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