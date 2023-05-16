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Сестра Кардашьян показала коляску сына за 391 тысячу рублей

Американская телезвезда и бизнесвумен Хлои Кардашьян похвасталась коляской сына Татума за сотни тысяч рублей. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Сестра Кардашьян показала коляску сына за 391 тысячу рублей
© @khloekardashian

38-летняя знаменитость прогулялась с девятимесячным сыном и пятилетней дочерью Тру, показав детей на камеру.

На размещенных кадрах видно, что мальчик сидит в коляске французского бренда Dior синего цвета с монограммой люксовой марки. Известно, что стоимость вещи составляет 4900 долларов (391 тысяча рублей).

Lenta.ru

Дочь предпринимательницы позировала в белом костюме, который состоял из футболки и юбки, а также резиновых сапогах на шнуровке.

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