Секреты похудения Лайвли и Рейнольдса раскрыл их тренер

Фанаты Блейк Лайвли по всему миру гадают, как ей удается фантастически быстро возвращать форму после родов? Детей у актрисы, на минуточку, уже четверо!

© Super.ru

Секреты звезды «Сплетницы» раскрыл ее бессменный личный тренер Дон Саладино. Под его чутким руководством актриса уже около 10 лет тренируется с мужем Райаном Рейнолдсом.

Видео дня

Что касается именно упражнений, то любимая тренировка Блейк Лайвли — это комбинация обратных выпадов, подъемов на одной ноге, отжиманий, махов с гирями и выпадов, которые повторяются 3-4 раза. Выпады и подъемы работают в основном на нижнюю часть тела, отжимания — на верхнюю, а гребля и махи гирей — на обе. Эти упражнения можно выполнять и дома, просматривая ролики на YouTube.

Тренер Блейк Лайвли отметил, что все дело в постоянстве: то есть тренироваться нужно регулярно и не отлынивать по любому поводу.

А вот каким принципам Блейк Лайвли и Райан Рейнолдс следуют вместе, чтобы оставаться в потрясающей форме.

Не считают калории

Тренер утверждает, что Блейк и Райан не занимаются подсчетом калорий с целью их снизить. Наоборот: они следят за тем, чтобы в рационе их было достаточное количество. «Если вы собираетесь начать больше заниматься спортом, вам придется в итоге увеличить количество потребляемых калорий. Если у вас правильное питание, но при этом недостаточно калорий, вы начнете чувствовать себя вялым», — объясняет эксперт.

Никакого голодания

Воздержание от еды может быть контрпродуктивным, когда есть цель снизить вес, потому что организм не будет получать питательные вещества для поддержания уровня энергии в течение дня. Сил станет меньше, а сон — короче. Значит, не будет и должного восстановления организма.

Чем больше спорта, тем больше калорий

«Обратите внимание, когда вы делаете больше упражнений, больше бегаете и тренируетесь в зале, вам нужно и калорий потреблять больше. Я обнаружил, что когда я так делаю, мое тело начинает выглядеть лучше», — говорит Саладино.

Питьевой режим

Еще одним ключевым элементом любого пути к похудению, по словам звездного тренера, является адекватное увлажнение, поскольку оно необходимо для обеспечения правильного функционирования организма. Научно доказано, что вода помогает снизить вес: она чуть подавляет аппетит, повышает метаболизм и облегчает выполнение физических упражнений.