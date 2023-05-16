The Weeknd сменил творческий псевдоним на свое настоящее имя

«Сейчас я прохожу через катарсис. Наступает момент, когда я готов закрыть главу «Weeknd». Я еще буду делать музыку: может, как Эйбел, а может и как The Weeknd. Но все-таки я хочу убить The Weeknd и сделаю это в конечном итоге. Я пытаюсь сбросить кожу и возродиться», — сказал музыкант.