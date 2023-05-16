$79.10+1.9086.09+1.84

The Weeknd сменил творческий псевдоним на свое настоящее имя

Певец Эйбел Тесфайе, известный широкой публике как The Weeknd, отказался от творческого псевдонима. Об этом сообщает «Би-би-си».

The Weeknd сменил творческий псевдоним на свое настоящее имя
© Газета.Ru

Исполнитель сменил название аккаунтов во всех соцсетях, кроме Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Теперь он практически везде подписан под своим настоящим именем.

Несколько дней назад в интервью Тесфайе признался, что планирует расстаться со своим псевдонимом. Он подчеркнул, что за этим не последует его уход из музыкальной индустрии в целом, он продолжит создавать музыку.

«Сейчас я прохожу через катарсис. Наступает момент, когда я готов закрыть главу «Weeknd». Я еще буду делать музыку: может, как Эйбел, а может и как The Weeknd. Но все-таки я хочу убить The Weeknd и сделаю это в конечном итоге. Я пытаюсь сбросить кожу и возродиться», — сказал музыкант.

Сейчас The Weeknd по-прежнему работает над новой музыкой. Так, недавно он выпустил трек «Double Fantasy» с Future, принял участие в альбоме «4:23» Майкла Дина. Он также готовит свой лонгплей, который станет завершением трилогии, начавшейся с «After Hours».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий