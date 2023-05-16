The Weeknd сменил творческий псевдоним на свое настоящее имя

Певец Эйбел Тесфайе, известный широкой публике как The Weeknd, отказался от творческого псевдонима. Об этом сообщает «Би-би-си».
Исполнитель сменил название аккаунтов во всех соцсетях, кроме Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Теперь он практически везде подписан под своим настоящим именем.
Несколько дней назад в интервью Тесфайе признался, что планирует расстаться со своим псевдонимом. Он подчеркнул, что за этим не последует его уход из музыкальной индустрии в целом, он продолжит создавать музыку.
«Сейчас я прохожу через катарсис. Наступает момент, когда я готов закрыть главу «Weeknd». Я еще буду делать музыку: может, как Эйбел, а может и как The Weeknd. Но все-таки я хочу убить The Weeknd и сделаю это в конечном итоге. Я пытаюсь сбросить кожу и возродиться», — сказал музыкант.
Сейчас The Weeknd по-прежнему работает над новой музыкой. Так, недавно он выпустил трек «Double Fantasy» с Future, принял участие в альбоме «4:23» Майкла Дина. Он также готовит свой лонгплей, который станет завершением трилогии, начавшейся с «After Hours».