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61-летняя жена Александра Малинина поделилась рецептом молодости

Эмма, супруга российского певца Александра Малинина, поделилась секретом своей молодой внешности с поклонниками. Она раскрыла его в своих соцсетях.

61-летняя жена Малинина поделилась рецептом молодости
© Соцсети

В комментариях под одним из ее постов в аккаунте, где она праздновала свое 61-летие, подписчики восхищались ее красотой и просили подсказать, как ей удалось сохранить молодость. Некоторые даже предложили поделиться контактами пластического хирурга.

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Однако в ответ Эмма заявила, что никогда не прибегала к пластическим операциям. Она призналась, что секрет успеха заключается в правильном питании, регулярном сне, занятиях спортом и умении управлять стрессом. Звезда подчеркнула, что красивое старение связано с общим состоянием здоровья, и быстрое старение часто является результатом проблем со здоровьем.

Ранее мы писали о том, что 53-летняя Лопес снялась топлес и поделилась секретом красоты.

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