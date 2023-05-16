Татьяна Брухунова пожаловалась на упадок сил
Блогер Татьяна Брухунова в соцсетях пожаловалась на упадок сил и сильное желание спать.
"Еще нет девяти утра, а я уже мчусь по делам. Сил что-то совсем нет, вот у меня такое ощущение, что меня обесточили. Словно из розетки выдернули. Спать хочется невообразимо", - посетовала супруга Евгения Петросяна.
Блогер признается, что пока сама не знает, что является причиной апатии. Однако, по мнению Брухуновой, проблема может заключаться в нехватке витаминов.
Блогер также предположила, что упадок сил может быть связан с ее стремлением успеть сделать максимальное количество дел за день.