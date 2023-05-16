Ким Кардашьян хочет поселиться по соседству с бывшим мужем Жизель Бюндхен
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян хочет поселиться по соседству с бывшим мужем супермодели Жизель Бюндхен — игроком в американский футбол Томом Брэди. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на источник.
В последнее время 42-летняя Ким Кардашьян, утверждают журналисты, сблизилась с 45-летним Томом Брэди.
Звезда планирует приобрести дом в частном курортном поселке на Багамах, где в настоящее время проживает спортсмен.
"Ким и Том дружат. Она позвонила ему и попросила совет насчет Baker's Bay Golf & Ocean Club (название жилого комплекса — прим. "Газеты.Ru")", — рассказал инсайдер.
В сентябре 2022 года Том Брэди расстался со своей супругой, бразильской супермоделью и бывшим "ангелом" Victoria's Secret Жизель Бюндхен. Звезды прожили в браке около 12,5 года. У бывших супругов есть двое детей: 13-летний сын Бенджамин Рейн и 10-летняя дочь Вивиан Лейк.