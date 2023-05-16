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Саша Савельева призналась в послеродовой депрессии

Певица Саша Савельева в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, как страдала от послеродовой депрессии.

Саша Савельева призналась в послеродовой депрессии
© Газета.Ru

«Я сама прошла через это и никому не пожелаю, даже самому злейшему врагу. Она может возникнуть сама по себе, вследствие нарушения химических процессов, а также, например, если совпадут несколько травмирующих событий. Хрупкая психика не выдерживает, и появляется она», — заявила Савельева.

Исполнительница назвала такое состояние «коварным» и добавила, что периодически его может быть трудно распознать. Савельева уточнила, что ее ребенок появился на свет с недостатком веса, поэтому ей приходилось кормить его каждые два часа в том числе по ночам. Из-за этого артистка начала испытывать сильную усталость, раздражительность и тревожность.

«Не верьте никому, кто будет говорить, что роды омолаживают. Нужно понимать, что рождение ребенка — это огромный стресс для организма и на его восстановление нужно достаточное количество времени», — резюмировала Савельева.

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