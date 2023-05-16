Повереннова опубликовала редкое фото с матерью и дочерью

Дарья Повереннова опубликовала редкое совместное фото со своей матерью и дочерью
Актриса Дарья Повереннова поделилась новым снимком в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Она сделала фото вместе со своей мамой и дочкой. Знаменитость сопроводила фото комментарием.
«А я и мама, и дочь! И обе эти мои ипостаси на этих фото. Вчера был День матери. А у вас сын, дочь и те и другие? Много? У меня только Поля. И у моей мамы я одна», — прокомментировала пост Повереннова.
Подписчики отреагировали на публикацию актрисы.
«Как вы все похожи», «Вы все прекрасны! Крепкого здоровья», «Маме здоровья!», «Девочки-красавицы», «Красивые», «Вы замечательная мама и красивая дочь», «Дашенька, какая душевная фотография», — прокомментировали фолловеры публикацию артистки.
В 1992 году Дарья Повереннова стала мамой. Она родила дочь от режиссера Александра Жигалкина, с которым рассталась после 10 лет отношений из-за романа с актером Валерием Николаевым. В 2021 году актриса вновь вышла замуж – за руководителя Московской школы управления «Сколково» Андрея Шаронова.