$79.10+1.9086.09+1.84

Дарья Повереннова опубликовала редкое совместное фото со своей матерью и дочерью

Актриса Дарья Повереннова поделилась новым снимком в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Повереннова опубликовала редкое фото с матерью и дочерью
© РИА Новости

Она сделала фото вместе со своей мамой и дочкой. Знаменитость сопроводила фото комментарием.

«А я и мама, и дочь! И обе эти мои ипостаси на этих фото. Вчера был День матери. А у вас сын, дочь и те и другие? Много? У меня только Поля. И у моей мамы я одна», — прокомментировала пост Повереннова.

Соцсети

Подписчики отреагировали на публикацию актрисы.

«Как вы все похожи», «Вы все прекрасны! Крепкого здоровья», «Маме здоровья!», «Девочки-красавицы», «Красивые», «Вы замечательная мама и красивая дочь», «Дашенька, какая душевная фотография», — прокомментировали фолловеры публикацию артистки.

В 1992 году Дарья Повереннова стала мамой. Она родила дочь от режиссера Александра Жигалкина, с которым рассталась после 10 лет отношений из-за романа с актером Валерием Николаевым. В 2021 году актриса вновь вышла замуж – за руководителя Московской школы управления «Сколково» Андрея Шаронова.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий