Брутян поделилась подробностями жизни с Прилучным

Актриса рассказала, почему решила выйти замуж спустя три дня после первого свидания.

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Актер Павел Прилучный и Зепюр Брутян в середине мая прошлого года тайно расписались в одном из подмосковных ЗАГСов. В августе звезды сыграли пышную свадьбу, а спустя несколько месяцев после нее стало известно, что артистка беременна.

И вот 28 апреля Зепюр подарила Павлу сына, которого они назвали Микаэлем.

Пока знаменитость находится в декретном отпуске, она решила ответить на некоторые вопросы подписчиков.

Брутян призналась, почему не побоялась принять предложение руки и сердца от Прилучного спустя три дня после их первого свидания.

«А вы бы за этого парня испугались выйти?» — кокетливо поинтересовалась звезда в личном блоге.