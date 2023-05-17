Брутян поделилась подробностями жизни с Прилучным
Актриса рассказала, почему решила выйти замуж спустя три дня после первого свидания.
Актер Павел Прилучный и Зепюр Брутян в середине мая прошлого года тайно расписались в одном из подмосковных ЗАГСов. В августе звезды сыграли пышную свадьбу, а спустя несколько месяцев после нее стало известно, что артистка беременна.
И вот 28 апреля Зепюр подарила Павлу сына, которого они назвали Микаэлем.
Пока знаменитость находится в декретном отпуске, она решила ответить на некоторые вопросы подписчиков.
Брутян призналась, почему не побоялась принять предложение руки и сердца от Прилучного спустя три дня после их первого свидания.
«А вы бы за этого парня испугались выйти?» — кокетливо поинтересовалась звезда в личном блоге.
Также Зепюр рассказала, что рожала сама, используя эпидуральную анестезию. Актриса отметила, что чем больше детей в семье, тем лучше.