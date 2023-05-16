Инсайдер рассказал, ради кого Киркоров сделал пластику

Филипп Киркоров привлек огромное внимание общественности к своей личной жизни, когда сказал, что его сердце похитила таинственная незнакомка и сейчас он безудержно влюблен. Признание Филиппа казалось искренним, а сам Киркоров — очень счастливым, поэтому неудивительно, что общественность заинтересовалась личностью той самой женщины.

Представителю Popcake удалось взять комментарий у приближенного звезды, однако, человек решил не раскрывать своего имени. Он отметил, что избранница Филиппа — очень хороший человек и с ней король эстрады действительно по-настоящему расцвел.

«Я знаю с кем он встречается, ради кого так помолодел, но если я расскажу это может негативно повлиять на карьеру Филиппа, его детей! Филипп в надежных руках из близкого окружения и просто надо порадоваться», — сообщил он.

Напомним, что одухотворенный Киркоров заявил, что с новой пассией, вероятно, будет даже готов завести 3 ребенка. В последний раз так счастлив он был только с Анастасией Стоцкой. Тогда король эстрады души не чаял в своей коллеге и говорил, что если в его жизни и должны случиться еще какие-либо отношения, то они должны быть столь же доверительны, как и в случае с Настей.