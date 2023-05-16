Яна Чурикова призналась, что отказалась от ботокса

Чурикова объяснила, что 5 лет назад столкнулась с неприятным побочным эффектом после процедуры. Она отметила, что подобное случилось у нее впервые, хотя раньше было все хорошо. С тех пор она решила больше не прибегать к такому способу омоложения совсем. Сейчас ведущая периодически ходит на процедуры радиочастотного лифтинга. Она поставила перед собой задачу сохранить тургор кожи.