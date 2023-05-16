Яна Чурикова призналась, что отказалась от ботокса
Телеведущая Яна Чурикова рассказала в беседе с mk.ru, что отказалась от ботокса и применения аналогичных средств на лице.
Чурикова объяснила, что 5 лет назад столкнулась с неприятным побочным эффектом после процедуры. Она отметила, что подобное случилось у нее впервые, хотя раньше было все хорошо. С тех пор она решила больше не прибегать к такому способу омоложения совсем. Сейчас ведущая периодически ходит на процедуры радиочастотного лифтинга. Она поставила перед собой задачу сохранить тургор кожи.
«Понятно, что в борьбе «женщина и время» всегда победит время. Готовься проиграть. Но если не воспринимать это как борьбу, то систему можно выстроить абсолютно по-другому. Так что я совершенно не сдвинутая на теме процедур, но и не отрицаю их необходимость. Подхожу избирательно, всегда — под задачу», — поделилась Чурикова.
Чурикова отметила, что спокойно относится к мимическим морщинам и другим возрастным изменениям. Она объяснила, что своей внешностью хочет транслировать «умеренность и баланс». Звезда желает стать примером для фанаток ее возраста и научить их принимать себя.
«Но если мне сейчас обколоться, это означает сказать им: «Девочки, не принимайте себя такими, какие вы есть». Поэтому я не буду этого делать», — пояснила ведущая.