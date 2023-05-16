55-летняя Памела Андерсон показала лицо без макияжа

Американская фотомодель и актриса Памела Андерсон показала внешность без макияжа на новом фото с сыновьями. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающей три миллиона подписчиков.

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55-летняя знаменитость позировала вместе с 26-летним Брэндоном и 25-летним Диланом, которые поздравили ее с Днем матери. На размещенном кадре родственники запечатлены дома у нескольких букетов цветов. Звезда «Спасателей Малибу» снялась в пижаме серого цвета с собранными в небрежный пучок волосами и без макияжа.

Поклонники восхитились естественной красотой Андерсон, о чем принялись писать в комментариях под постом.