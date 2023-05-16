Зепюр Брутян рассказала, как избавилась от живота после родов

«Пять сантиметров в талии за две недели… У меня, на самом деле, убралось чуть раньше. Я его до сих пор продолжаю носить, потому что не совсем убрала я свой живот, как вам кажется», — написала Брутян.

Накануне подписчики восторгались плоским животом актрисы, которая совсем недавно родила первенца от актера Павла Прилучного. Фанаты в комментариях в очередной раз поздравили артистку с пополнением в семье и добавили, что Брутян держит фигуру в отличной форме после недавних родов. Многие девушки назвали «настоящим счастьем» возможность родить ребенка от любимого мужчины.

В апреле у Павла Прилучного и Зепюр Брутян родился сын, которого они назвали Микаэлем. Для актрисы этот ребенок стал первым, а для актера — третьим. У него есть двое детей от первого брака с актрисой Агатой Муцениеце, на которой он был женат с 2011 по 2020 год: 10-летний Тимофей и 7-летняя Мия.