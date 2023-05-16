$79.98+0.8887.16+1.08

Лариса Гузеева пожаловалась на оскорбления из-за своей любви к собакам

Телеведущая Лариса Гузеева в Telegram-канале пожаловалась на оскорбления хейтеров из-за любви к своей питомице по кличке Жужа и собакам в целом.

Гузеева пожаловалась на оскорбления из-за своей любви к собакам
© Газета.Ru

«Столько агрессии и оскорблений в мой адрес из-за любви к собакам… Раньше этой любви не было, теперь есть. Да, может быть, из-за дикого одиночества. Да, может быть и возраст. И? Нет у меня оценки для этих», — высказалась Гузеева.

Фанаты поддержали ведущую шоу «Давай поженимся» в комментариях. Они согласились с мнением Гузеевой и отметили, что домашних животных сложно не любить. Многие поклонники посоветовали артистке не обращать внимания на слова хейтеров.

«Очень люблю и ценю вашу любовь к братьям нашим меньшим. И спасибо за любовь, которую дарите Жуже»; «Как собак можно не любить?! Впрочем, и не каждого двуногого можно человеком считать, пусть их»; «Лариса, не читайте комментарии тут даже, только хорошее воспринимайте. А лучше себя чаще показывайте и свою жизнь», — написали фанаты.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий