Лариса Гузеева пожаловалась на оскорбления из-за своей любви к собакам
Телеведущая Лариса Гузеева в Telegram-канале пожаловалась на оскорбления хейтеров из-за любви к своей питомице по кличке Жужа и собакам в целом.
«Столько агрессии и оскорблений в мой адрес из-за любви к собакам… Раньше этой любви не было, теперь есть. Да, может быть, из-за дикого одиночества. Да, может быть и возраст. И? Нет у меня оценки для этих», — высказалась Гузеева.
Фанаты поддержали ведущую шоу «Давай поженимся» в комментариях. Они согласились с мнением Гузеевой и отметили, что домашних животных сложно не любить. Многие поклонники посоветовали артистке не обращать внимания на слова хейтеров.
«Очень люблю и ценю вашу любовь к братьям нашим меньшим. И спасибо за любовь, которую дарите Жуже»; «Как собак можно не любить?! Впрочем, и не каждого двуногого можно человеком считать, пусть их»; «Лариса, не читайте комментарии тут даже, только хорошее воспринимайте. А лучше себя чаще показывайте и свою жизнь», — написали фанаты.