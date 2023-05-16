Гузеева пожаловалась на оскорбления из-за своей любви к собакам

«Столько агрессии и оскорблений в мой адрес из-за любви к собакам… Раньше этой любви не было, теперь есть. Да, может быть, из-за дикого одиночества. Да, может быть и возраст. И? Нет у меня оценки для этих», — высказалась Гузеева.