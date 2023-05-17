Дженнифер Гарнер снялась в "голом" платье для обложки Allure

Голливудская актриса Дженнифер Гарнер стала лицом нового выпуска журнала Allure. Соответствующие снимки появились в социальных сетях издания.

© Кадр из фильма "Багровая мята"

50-летняя Дженнифер Гарнер снялась в "голом" платье, боксерах и топах для обложки нового выпуска журнала Allure.

Наряд подчеркнул рельефную фигуру актрисы. Волосы ей уложили мягкими волнами и сделали легкий макияж с розовой помадой.

Газета.Ru

Дженнифер Гарнер родилась в Хьюстоне в семье инженера-химика и учительницы. Родители актрисы в три года отдали ее в танцевальную студию, где она занималась балетом. Звезда телесериала "Шпионка" признавалась журналистам, что была прилежной ученицей, но она не собиралась посвящать этой профессии всю жизнь.