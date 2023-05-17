50-летняя Дженнифер Гарнер снялась в "голом" платье для обложки Allure
Голливудская актриса Дженнифер Гарнер стала лицом нового выпуска журнала Allure. Соответствующие снимки появились в социальных сетях издания.
50-летняя Дженнифер Гарнер снялась в "голом" платье, боксерах и топах для обложки нового выпуска журнала Allure.
Наряд подчеркнул рельефную фигуру актрисы. Волосы ей уложили мягкими волнами и сделали легкий макияж с розовой помадой.
Дженнифер Гарнер родилась в Хьюстоне в семье инженера-химика и учительницы. Родители актрисы в три года отдали ее в танцевальную студию, где она занималась балетом. Звезда телесериала "Шпионка" признавалась журналистам, что была прилежной ученицей, но она не собиралась посвящать этой профессии всю жизнь.
У артистки трое детей от Бена Аффлека: 16-летняя Вайолет, 13-летняя Серафина и 10-летний Сэмюэл. Актриса говорила в личном блоге, что не будет против, если дочери или сын захотят пойти по ее стопам, она не собирается препятствовать их мечтам. Ее главная цель — это оставаться мамой-другом, с которой дети всем могут поделиться.