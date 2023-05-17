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Дочь Джонни Деппа снялась в крошечном бюстгальтере

Франко-американская актриса и модель Лили-Роуз Депп снялась в откровенном образе и порадовала фанатов.

Дочь Джонни Деппа снялась в крошечном бюстгальтере
© Кадр из сериала "Идол"

Соответствующие публикация и комментарии появились на странице телевизионной платформы HBO в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

23-летняя дочь актера Джонни Деппа принимает участие в съемках телесериала «Кумир». На размещенном снимке знаменитость позирует, сидя на траве в крошечном бюстгальтере и черных шортах. Также на ней надеты красно-белые кроссовки и солнцезащитные очки.

Lenta.ru

Поклонники восхитились внешним видом звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 61 тысячи лайков. «Такая королева», «Она выглядит потрясающе», «Она богиня — конец дискуссии», «Фигура — огонь», «Прекрасная девушка», — высказывались они.

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