Алена Водонаева высмеяла Айзу-Лилуну Ай

Много воды утекло с тех пор, как две закадычные подруги рассорились в пух и прах.

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Долгая и запутанная история вражды Алены Водонаевой и Айзы-Лилуны Ай хэппи-эндом, к сожалению, не закончилась. Девушки друг о друге время от времени вспоминают до сих пор: например, недавно Айза процитировала свою подругу, что Алене пришлось не по душе.

Судя по всему, экс-жена Гуфа возродила в телеведущей обиды. Поводом для новой издевки стала смена имени: вслед за Аленой, которая по документам оказалась Еленой, от своего псевдонима отказался певец The Weeknd.

Эту новость звезда осветила в своем телеграм-канале острым текстом: «Теперь артист будет выступать как Эйбел Тесфайе, как и написано в его паспорте. Хорошо, что не Айза-Лилуна Ай».