Алена Водонаева высмеяла Айзу-Лилуну Ай, с которой не общается 10 лет после громкого скандала
Много воды утекло с тех пор, как две закадычные подруги рассорились в пух и прах.
Долгая и запутанная история вражды Алены Водонаевой и Айзы-Лилуны Ай хэппи-эндом, к сожалению, не закончилась. Девушки друг о друге время от времени вспоминают до сих пор: например, недавно Айза процитировала свою подругу, что Алене пришлось не по душе.
Судя по всему, экс-жена Гуфа возродила в телеведущей обиды. Поводом для новой издевки стала смена имени: вслед за Аленой, которая по документам оказалась Еленой, от своего псевдонима отказался певец The Weeknd.
Эту новость звезда осветила в своем телеграм-канале острым текстом: «Теперь артист будет выступать как Эйбел Тесфайе, как и написано в его паспорте. Хорошо, что не Айза-Лилуна Ай».
С одной стороны, звучит как начало очередного скандала. С другой — «новая» Айза в передряги больше не лезет. И хотя поделиться своим мнением в сторис блогерша не прочь, на негатив реагирует спокойно. Как бы там ни было, девушкам определенно стоит поговорить по душам.