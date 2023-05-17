Невестка Валерии пожаловалась на трудности в воспитании дочери

По словам Лианы, у малышки начался кризис 3 лет. В личном блоге Шульгина разместила видео, на кадрах которого Селин заливисто плачет и не может успокоиться. Арсений пытался успокоить наследницу, но у него не получилось.

Блогер попросила у фолловеров совет, как справиться с истериками ребенка. Селин появилась на свет 1 января 2021 года. Певица рассказала, что во время родов Лианы очень переживала за нее. Теперь артистка проводит с внучкой все свободное время.