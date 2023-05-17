Пластический хирург назвала выбравших естественную красоту звезд

Актрисы Шэрон Стоун и Сальма Хайек выбрали естественное старение и отказались от пластических операций, утверждает пластический хирург Иляна Гончарова. Она упомянула об этом в беседе с «Лентой.ру».

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«Некоторые звезды мирового шоу-бизнеса отказываются радикально менять внешность и продлевать молодость, несмотря на то, что к их услугам — самые современные достижения медицины и косметологии, талантливые специалисты, лучшие клиники. Они выступают за натуральную красоту», — рассказала пластический хирург.

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Шэрон Стоун

По словам Гончаровой, возраст не мешает Стоун быть чувственной, привлекательной, а главное — уверенной в себе. Рецепт вечной молодости 65-летней актрисы — здоровый рацион, тренировки и ежедневный уход за собой.

Мэрил Стрип

Мэрил Стрип называют одной из самых харизматичных фигур мирового кинематографа, но сама она всегда критически относилась к собственной внешности, говорит Гончарова. Однако она признается, что не боится стареть и не хочет искусственно манипулировать возрастом.

Хайди Клум

Супермодель и многодетная мать уверена, что пластика ей не нужна, — есть дела поважнее, говорит Гончарова. Даже в трудные минуты жизни Клум не впадала в депрессию и ни разу не усомнилась в своей красоте. У нее не было желания что-то исправить или улучшить оперативным путем.

Ева Лонгория

Лонгория — женщина-вамп с соблазнительной фигурой, здоровым цветом лица и роскошной шевелюрой, констатирует пластический хирург. Все эти прелести Еве дала природа, поэтому она не стремится скорректировать то, что и так является прекрасным. Одно время жгучую брюнетку преследовала фобия ранних морщин, но сейчас она выглядит лучше, чем в молодости, считает Гончарова.

Изабелла Росселлини

Долгое время Росселлини представляла известный бренд премиальной косметики, но когда фирма тактично предложила ей слегка омолодиться, актриса прекратила сотрудничество в одностороннем порядке, рассказала пластический хирург. Для нее пластические операции неприемлемы: это вопрос принципа и глубокое личное убеждение.

Кейт Уинслет

По словам Гочаровой, Кейт Уинслет — активная противница пластической хирургии, сделавшая борьбу против нее своим жизненным кредо. С ее точки зрения, косметические процедуры не только вредны, но и аморальны. При этом, хотя актриса склонна к полноте, она не считает нужным мучить себя диетами.

Сальма Хайек

Хайек уверена, что истинная красота находится внутри и каждая женщина должна уметь ее раскрыть естественным путем. По мнению 56-летней актрисы, пластика превратилась в модное поветрие и нужна далеко не всем.