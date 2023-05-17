Звезды, которые отказались от косметических операций
Пластический хирург Иляна Гончарова рассказала о звездах, которые решили стареть естественно и отказались от пластических манипуляций.
По словам эксперта, многие знаменитости выступают за натуральную красоту, даже несмотря на их возможности. Слова пластического хирурга цитирует издание «Лента».
Например, актриса Шэрон Стоун черпает свою красоту в правильном питании, спортивных тренировках и ежедневном уходе за собой.
Другая актриса — Мэрил Стрип — заявляет, что не боится стареть и не хочет манипулировать искусственно своим возрастом.
«Она негативно относится к пластическим операциям, а над теми, кто пытается продлить молодость через операции, откровенно смеется», — пояснила Гончарова.
Манекенщица Хайди Клум красива и без пластики, считает эксперт. Поэтому модель ни разу не прибегала к услугам хирурга. Это же касается и другую модель и актрису — Еву Лонгорию.
Модель Изабелла Росселлини даже расторгла сотрудничество с косметическим брендом в одностороннем порядке, когда бренд предложил ей омолодиться. Для теледивы неприемлемы хирургические вмешательства, ее позиция в отношении пластики категорична и непреклонна.
Еще одной противницей пластики является актриса Кейт Уинслет. Она не раз говорила, что такие манипуляции вредны и аморальны, поэтому советует женщинам полюбить себя естественной.
Такого же мнения придерживается актриса Сальма Хайек, которая убеждена, что каждая женщина прекрасна и должна раскрыть свою красоту естественным путем.