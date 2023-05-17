Звезды, которые отказались от косметических операций

Пластический хирург Иляна Гончарова рассказала о звездах, которые решили стареть естественно и отказались от пластических манипуляций.

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По словам эксперта, многие знаменитости выступают за натуральную красоту, даже несмотря на их возможности. Слова пластического хирурга цитирует издание «Лента».

Например, актриса Шэрон Стоун черпает свою красоту в правильном питании, спортивных тренировках и ежедневном уходе за собой.

Другая актриса — Мэрил Стрип — заявляет, что не боится стареть и не хочет манипулировать искусственно своим возрастом.

«Она негативно относится к пластическим операциям, а над теми, кто пытается продлить молодость через операции, откровенно смеется», — пояснила Гончарова.

Манекенщица Хайди Клум красива и без пластики, считает эксперт. Поэтому модель ни разу не прибегала к услугам хирурга. Это же касается и другую модель и актрису — Еву Лонгорию.

Модель Изабелла Росселлини даже расторгла сотрудничество с косметическим брендом в одностороннем порядке, когда бренд предложил ей омолодиться. Для теледивы неприемлемы хирургические вмешательства, ее позиция в отношении пластики категорична и непреклонна.

Еще одной противницей пластики является актриса Кейт Уинслет. Она не раз говорила, что такие манипуляции вредны и аморальны, поэтому советует женщинам полюбить себя естественной.