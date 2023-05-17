Айза высказалась о воссоединении Гуфа с женой

Айза — о воссоединении Гуфа с женой: «Союз зависимого и созависимой»
Экс-супруга артиста не желает ему больше помогать в те моменты, когда у него проблемы.
Рэпер Гуф и его супруга Юлия Королева поссорились в начале марта во время отдыха в Таиланде. После приезда артиста в Москву он лег в больницу, где проходил определенное лечение.
В апреле Гуф заявил, что разводится со своей женой. Однако накануне Королева поделилась в личном блоге видео, на котором на запечатлена напротив огромного экрана на Арбате. На световом табло были написаны извинения от артиста: «Я люблю Ю!».
Поклонники супругов посчитали, что таким образом они заявили о своем воссоединении. Однако бывшая жена Гуфа Айза-Лилуна Ай раскритиковала поведение звезд. «Это было ожидаемо. Союз зависимого и созависимой. Главное, чтобы дочери не принесли вред чудо-родители. Леша вновь под влиянием, как и всегда. Люди вокруг него меняются, а он нет. Человек без мнения — это труп. А у Леши его никогда не было. Так что, совет им да любовь», — подчеркнула бизнесвумен в беседе с порталом «Супер».
Спустя время в своем аккаунте Айза дала громкое объявление, что ее «общение, упоминание, защита, забота, участие и адская созависимость с Алексеем Долматовым подходит к концу». «Если я хоть слово скажу о нем, можете меня обосрать! Если я хоть раз буду его жилеткой, можете меня закидать камнями! Если я хоть раз ему поверю, можете меня послать куда подальше! И раз Леша так сильно ведется на общественное мнение, и готов все сделать ради угоды публики, то прошу вас, напоминайте ему о том, что в июне надо заплатить за школу, и каждый месяц алименты» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — заключила она.