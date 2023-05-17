Айза высказалась о воссоединении Гуфа с женой

Экс-супруга артиста не желает ему больше помогать в те моменты, когда у него проблемы.

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Рэпер Гуф и его супруга Юлия Королева поссорились в начале марта во время отдыха в Таиланде. После приезда артиста в Москву он лег в больницу, где проходил определенное лечение.

В апреле Гуф заявил, что разводится со своей женой. Однако накануне Королева поделилась в личном блоге видео, на котором на запечатлена напротив огромного экрана на Арбате. На световом табло были написаны извинения от артиста: «Я люблю Ю!».

Поклонники супругов посчитали, что таким образом они заявили о своем воссоединении. Однако бывшая жена Гуфа Айза-Лилуна Ай раскритиковала поведение звезд. «Это было ожидаемо. Союз зависимого и созависимой. Главное, чтобы дочери не принесли вред чудо-родители. Леша вновь под влиянием, как и всегда. Люди вокруг него меняются, а он нет. Человек без мнения — это труп. А у Леши его никогда не было. Так что, совет им да любовь», — подчеркнула бизнесвумен в беседе с порталом «Супер».