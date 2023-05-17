Звездные пары, которые сошлись после расставания

Второй шанс на счастье: звездные пары, которые сошлись после расставанияНекоторые люди лишь после разрыва отношений или развода начинают понимать, что без этого человека им не прожить.

© Inc-News

Знаменитости в этом плане не являются исключением. Одним из самых ярких примеров, в котором влюбленные дают друг другу второй шанс, является история Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, которым для воссоединения понадобилось почти два десятка лет. Но такая история в звездном мире далеко не единственная.

Видео дня

Джастин и Хейли Бибер

Джастин Бибер и Хейли Болдуин познакомились в 2011 году и в течение пяти лет были просто друзьями.

Но едва в конце концов, между ними начался роман, Хейли решила положить отношениям конец.

Казалось, на этом их история любви закончилась, тем более, Джастин нашел себе новую подружку в лице Селены Гомес, с которой крутил раньше.

Но летом 2018-го Джастина и Хейли вновь свела судьба, и старые чувства захлестнули их с головой. Вскоре певец сделал возлюбленной предложение, и они поженились.

Дмитрий и Полина Дибровы

Inc-News

Известный телеведущий впервые увидел свою будущую жену на конкурсе красоты, где он был членом жюри. И влюбился с первого взгляда.

Начался страстный роман, который говорил о скорой свадьбе. Но все закончилось неожиданным расставанием в 2009 году.

По слухам, родственники убедили 18-летнюю красотку в том, что не стоит связывать свою судьбу с 50-летним мужчиной.

Но оказалось, что влюбленные так и не смогли выбросить друг друга из сердца. И эта история, вопреки всему, закончилась свадьбой и… тремя детьми. Пара уже десять лет вместе и все в этой семье счастливы.

Джиджи Хадид и Зейн Малик

Знаменитости познакомились в 2015 году, и с тех пор их отношения напоминали настоящий сериал с чередой ссор и примирений, расставаний и воссоединений.

В 2018-м пара объявила об окончательном разрыве по причине плотных рабочих графиков. Но спустя два года, когда фанаты стали уже забывать об этом романе,в Сеть попали трогательные снимки, на которых Джиджи Хадид и Зейн Малик прогуливаются по улицам города, держась за руки.

Прогулки закончились рождением дочери, а Джиджи написала в соцсетях: «Эта девочка появилась в результате нашей любви».

Юлия Меньшова и Игорь Гордин

Inc-News

Если одних людей рождение детей сближает, счастливый брак Юлии Меньшовой и Игоря Гордина распался как раз после появления на свет дочери Таисии. Отношения не выдержали испытаний, и Игорь ушел от жены и дочки.

Но прошло какое-то время, и ему стало понятно, что без них жизнь не мила, а чувства к супруге так и не смогли остыть.Он попытался исправить свою ошибку, а Меньшова нашла в себе силы его простить. С тех пор счастье навсегда поселилось в их доме.

Джастин Тимберлейк и Джессика Билл

Полный страстей роман Джастина Тимберлейка и Джессики Билл начался в 2007 году. Певца не остановило даже то, что на тот момент он состоял в отношениях с актрисой Камерон Диас.

Четыре года пара жила вместе вполне счастливо, пока в 2011-м Джессика не заподозрила избранника в изменах, и ушла от него несмотря на то, что у них уже был ребенок.

Однако Тимберлейк не смирился с потерей. Он сделал все, чтобы добиться прощения, и ему это, в конце концов, удалось.

Эта любовная история завершилась хеппи-эндом и тайной свадьбой, венцом которой стало рождение второго ребенка – сына Финеса.

Владимир Жеребцов и Анастасия Панина

Inc-News