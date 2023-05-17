Боня чуть не проспала открытие Каннского кинофестиваля

Телеведущая Виктория Боня каждый год участвует в открытии Каннского фестиваля. Но в 2023 году с ней случилась неприятная ситуация, из-за которой звезда чуть не пропустила церемонию.

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«Только я могла проспать открытие Каннского кинофестиваля! Я проснулась в 12 часов, меня уже ждет визажист, а мне еще ехать в Канны целый час!» – пожаловалась Боня в личном блоге.

Виктория Боня является единственной россиянкой, которую приглашают на фестиваль ежегодно. Она уже знает, как важно безупречно выглядеть на церемонии, поэтому после пробуждения срочно взялась за свой внешний вид.

Телеведущей удалось быстро привести себя в порядок. Она появилась на красной дорожке в зеленом платье с лоскутами-листьями и открытыми плечами, волосы были гладко зачесаны и собраны сзади. Макияж светской львицы был безупречен.